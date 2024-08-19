قبل أولى جلسات محاكمته اليوم.. تعرف على أبرز معلومات قضية اللاعب أحمد فتوح

كتب بهجت أبو ضيف

تنظر محكمة جنايات مطروح، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، لاتهامه بالتسبب في مصرع أحد الأشخاص، نتيجة الاصطدام به بسيارته، خلال القيادة تحت تأثير المخدر.

ونرصد خلال هذه النقاط أبرز معلومات عن القضية.

- النيابة العامة أحلات اللاعب أحمد فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي تعاطي الحشيش، والقتل الخطأ.

- المتهم كان يقود سيارته بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا، بأحد الطرق الساحلية.

- المتهم صدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق، فحدثت وفاته في الحال.

- أثبت التقرير الخاص بمصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على مخدر الحشيش.

- تحريات أجهزة الامن أكدت قيادة المتهم لسيارته بسرعة هائلة تحت تأثير تعاطي المخدر.

- النيابة العامة قررت حبس المتهم، وحددت جلسة اليوم لبدء محاكمته.