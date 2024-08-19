فريق جراحى ببنها الجامعي ينقذ حياة شاب أصيب بطعنة في القلب

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، فى إنقاذ حياة شاب أصيب بطعنة فى منتصف الصدر وفقد الكثير من دمه وعلاماته الحيوية غير مستقرة، وتبين أن الطعنة أصابت البطين الأيمن وأحدثت نزيف شديد بغشاء التامور.

وكشفت مستشفى بنها الجامعى بقيادة الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، أنه استقبل قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، فجر اليوم، شاب مصاب بطعنة نافذة بمنتصف الصدر وفقد الكثير من دمه وعلاماته الحيوية غير مستقرة، فتم فورا إدخاله لغرفة العمليات وإجراء عملية استكشاف للقلب والصدر، فتبين أن الطعنة أصابت البطين الأيمن وأحدثت نزيف شديد بغشاء التامور.

وتابعت المستشفى، أنه تمكن جراحين القسم من السيطرة على النزيف وإيقافه وخياطة جرح القلب وتماثل المريض بفضل الله للشفاء ومازال يستكمل علاجه بالرعاية المركزة الخاصة بالقسم، كما توجهت المستشفى بالشكر للفريق الجراحي، وهم الدكتور باسم مفرح عجلان أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد صبحى عمارة أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتورة نها عبد القادر مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد الخواجة طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، والدكتور عمر الصعيدى طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.