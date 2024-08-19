غرق طفلين أثناء الاستحمام بالترعة فى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من انتشال طالبين بالمرحلة الإعدادية لقيا مصرعهما غرقا بإحدى الترع، بدائرة مركز شرطة دار السلام، جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طالبين بإحدى الترع، دائرة مركز شرطة دار السلام، وتم إنتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصر ف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثتين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بغرق شخصين بترعة بمركز دار السلام، وتم انتشال الجثتين بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

وتبين غرق كل من محمد و م ف 14 سنة طالب إعدادية، ونجل عمومته أحمد م م ف 13 سنة طالب إعدادية ومقيمان بذات الناحية وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما وتم نقلهما لمشرحة مستشفي دار السلام المركزي.

وبسؤال والد الأول وليد م ف ر41 سنة مدرس، ووالد الثاني محمود م ف ر 35 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية، قررا أنه أثناء قيام نجليهما المذكوران بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادتهما السباحة توفيا غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثتين.