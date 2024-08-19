غدا بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات بالمكتب الفرعى فى جامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، التي تبدأ يوم الثلاثاء 20 أغسطس وتستمر حتى السبت 24 أغسطس.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن جاهزية مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس لاستقبال الطلاب المتقدمين للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات وتسهيل إجراءات التسجيل.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على أهمية دعم الطلاب خلال جميع مراحل التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم العمل بمكتب التنسيق.

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة مريحة وفعالة للطلاب، معبرًا عن تقديره للاستجابة السريعة من الفريق القائم على التنسيق.

وفيما يتعلق بسير العمل، أوضح الدكتور تامر شوقي، رئيس مكتب التنسيق، أن المكتب يعمل من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لافتاً إلى أن المكتب يواصل العمل بكامل طاقته لدعم الطلاب الذين يفضلون التعامل المباشر.

وأشار شريف فاروق، أمين عام الجامعة، إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التنسيق، مؤكدًا على التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

يُذكر أن المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ رسميًا يوم 20 أغسطس، وتستمر حتى 24 أغسطس.

ويقوم الطلاب بالتسجيل وفقًا للحدود الدنيا المعلنة والتي تشمل 265 درجة للشعب العلمية و230 درجة للشعبة الأدبية.

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو المساعدة التوجه إلى مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس.