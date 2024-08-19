ضبط 175 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن القيام بحملات متنوعة من المديرية: "الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية"، والإدارات التابعة لها: "نبروه، مركز ميت غمر، السنبلاوين، تمي الأمديد، شربين، أجا، بندر ميت غمر، مركز المنصورة، دكرنس".

وأفاد وكيل الوزارة بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد حمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

- فى مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 320 مخبزا، وتم تحرير 120 مخالفة كالآتي: "2 محضر غلق بدون إذن، 2 محضر عدم إعطاء بون صرف، 3 محاضر انتهاء من الإنتاج، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 12 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 10 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 38 شيكارة، 38 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 47 محضر نقص وزن ما بين 7 - 24 جم".

- فى مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 55 مخالفة كالآتي: "محضر عدم إعلان عن الأسعار، 11 محضر عدم وجود شهادة صحية، 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر"، 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 2 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن،ومحضر عمل أكازيون بدون تصريح.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعلى تعليمات على حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبمتابعة كلاً من: محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.