ضبط مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عدة عناصر إجرامية بعدد من المحافظات.

أكدت المعلومات قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بنطاق تلك المحافظات، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 9,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سيارتين - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس).

واسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,5 كيلو جرام - فرد خرطوش وطلقتان – ميزان حساس – دراجة نارية بدون لوحات معدنية ).

وتم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام).

وضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة وادى النطرون بالبحيرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – عدد من الطلقات). وضبط (عنصرين إجراميين - يحملان جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام).وضبط (عنصر إجرامى - يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام).



وتمكنت الجهود من ضبط (عنصرين إجراميين ، إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام – سلاح أبيض –كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 3 سيارات ).