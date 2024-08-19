ضبط عصابة تخصصت فى النصب على المواطنين للاستيلاء على أموالهم

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية)

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من عدد 16 مواطنا بقيام مجهولين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية فى مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها قرابة (2 مليون جنيهاً).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى يضم (8 أشخاص من بينهم سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم ، وبحوزتهم (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتواء بعضهم على محافظ إلكترونية تستخدم فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة ، وكذا آثار ودلائل تؤكد قيامهم بإدارة وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح ببعض أنظمة الدفع الإلكتروني" - عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة "بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية" - 2 عقد شراء وحدات سكنية - عقود بيع خطوط هواتف محمولة - 2جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية "أجنبية ومحلية" – أقراص مخدرة) ، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالإستيلاء على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية وبعضها مستخدم من خارج البلاد ، وتحويل المبالغ لمحافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم بالاشتراك مع بعض العناصر الأجنبية بالخارج ، فضلاً عن شراء عملات رقمية مشفرة وإعادة إرسالها لهم بالخارج عبر أحد التطبيقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.