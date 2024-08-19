اليوم السابع
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ضبط سائق بتطبيق خاص بتهمة القيام بأعمال خادشة للحياء لسيدة

الإثنين، 19 أغسطس 2024 07:31 م
ضبط سائق بتطبيق خاص بتهمة القيام بأعمال خادشة للحياء لسيدة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بأعمال خادشة للحياء لإحدى السيدات بالقاهرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (مندوبة مبيعات بإحدى الشركات – مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بأعمال خادشة للحياء حال استقلالها السيارة، فطلبت منه الدخول لمحطة وقود بدعوى سحب مبلغ مالى من ماكينة الصراف الآلى إلا أنه عقب نزولها لاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة " له معلومات جنائية " والسيارة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المبلغة عقب طلبها تغيير خط سير الرحلة والدخول لإحدى محطات الوقود فقام بالتعدى عليها بالسب وإنصرف. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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أفعال خادشه

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