ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه إحدى الشركات بالقاهرة، لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة للتسفير للخارج غير مرخصة " يحمل جنسية إحدى الدول"- موظف بالشركة) بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتهما على تسهيل سفرهم .. فضلاً عن قيامهما بالترويج لنشاطهما على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما ، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى" – 2 أكلاشيه "تحمل إسم الشركة") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.