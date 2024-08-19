رفع كفاءة "منطقة السيد متولى" بحى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تستمر محافظة بورسعيد، في رفع كفاءة وتوفير المناطق القديمة ومن بينها منطقة "السيد متولي" في نطاق حي الضواحي.

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل أحياء بورسعيد، استمرار أعمال رفع كفاءة "منطقة السيد متولي بحي الضواحي"، والارتقاء بمستوى النظافة وتوفير بيئه نظيفة ،لتحقيق المظهر الحضاري بالمنطقة، ورفع الاشغالات والتعديات التي تعيق نهر الطريق، تماشيا مع التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد، بمتابعة اللواء ايمن جمال مساعد المحافظ لشؤون الأحياء، والمهندسة سمر الموافي، رئيس حي الضواحي.

وتشمل أعمال رفع كفاءة "منطقة السيد متولي" رفع المخلفات والقمامة، وإزالة الإشغالات، والتعديات، وشفط المياه بين العمارات السكنية، وتطهير البالوعات وخطوط الصرف الصحي، حفاظٱ على الصحة العامة للمواطنين، وللارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ومنع عودة المخالفات وتجمعات القمامة والإشغالات مرة أخرى.



اعمال رفع كفاءة



جانب من الاعمال