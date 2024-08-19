حياة كريمة ببنى سويف.. علاج 1437 شخصا وتقديم 3126 خدمة طبية بقرية الدير

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته "د. سماح جاد وكيـل وزارة الصحـة، بشأن قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الدير مركز إهناسيا، على مدار يومي السبت والأحد 17 و18 أغسطس الجاري، مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، العظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1437 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، إجراء تحليل دم لــ 214،معمل طفيليات 57،أشعة عادية 9- استصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة دولة - تحويل عدد 4 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 99 حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنل، للتوعية بطرق وكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ،متابعة الحمل ،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطنا، وبلغ مجموع الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة 3126 خدمة

جدير بالذكر أن تلك القوافل تحظى بدعم نوعي كبير من الوزارة، ويتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، د أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.