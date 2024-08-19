جامعة كفر الشيخ تعلن فتح باب التحويل ونقل القيد من وإلى الجامعة وكلياتها

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت جامعة كفر الشيخ، فتح باب التحويلات ونقل القيد من وإلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها المختلفة لطلاب السنوات الأعلى، وذلك مع مراعاة الأحكام والقواعد العامة المنظمة لأعمال التحويلات ونقل القيد داخل وخارج الجامعة للعام الجامعي 2024 -2025.

وتتم في إطار النسبة التي تُحددها مجالس الكليات والمعاهد ومجلس الجامعة، حسب الأماكن المتاحة بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين من وإلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها المختلفة لطلاب السنوات الأعلى، والشروط الداخلية للكليات والمعاهد، وتكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأنّ يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي للجامعة.

وأعلنت كلية الألسن جامعة كفر الشيخ، عن الأوراق المطلوبة مبدئيا للتحويل غير المناظر إلى كلية الألسن جامعة كفر الشيخ للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة قبل 2024 شرط مجموع تنسيق كلية الألسن جامعة كفر الشيخ للعام 2023-2024.

شروط التحويل لكلية الألسن

أن يكون الطالب مقيدا بكلية غير مناظرة، ويكون الطالب حاصل على الحد الادنى للقبول بكلية الألسن جامعة كفر الشيخ عام حصوله على الثانوية، وأن يكون الطالب غير مفصول من كليته، وبيان حالة بالتدرج الدراسي للطالب داخل الكلية المقيد بها وموجه لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ مع التأكيد على موافقة مجلس الكلية على تحويل الطالب، وصورة شهادة الثانوية العامة معتمدة طبق الأصل من الكلية المقيد بها الطالب، وأن يكون مجموع الثلاث لغات أكثر من 75% أو 75% على الأقل ، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب، وطلب بالموافقة على التحويل يحصل عليه الطالب من شئون الطلاب بكلية الالسن جامعة كفر الشيخ، ويتم تحصيل رسوم تحويل للطالب بالفيزا داخل الخزينة بالكلية.

جدير بالذكر، أنّ جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وتُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهداً.