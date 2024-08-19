جامعة قناة السويس تبدأ برامج دراسية مميزة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم برامج أكاديمية متقدمة تتناسب مع احتياجات السوق وتوفر للطلاب فرصاً فريدة لتحقيق أهدافهم المهنية.

وأثنى "مندور" على جهود الكليات في تطوير برامجها الدراسية لتواكب أحدث التطورات العالمية.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية هذه البرامج في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية.

وشدد على أن هذه البرامج المميزة لا توفر فقط شهادة أكاديمية بل تمنح الطلاب أدوات ومهارات عملية تسهم في نجاحهم المهني في المستقبل.

وأشار إلى أن هذه البرامج تعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل.

وفي سياق حديثه، تناول الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، البرامج المميزة في الكلية، خاصةً برنامج الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي.

وسلط "السعدني" الضوء على أهمية هذه التخصصات في سوق العمل الحالي، مشيراً إلى أن الطلب على المهارات في هذه المجالات يشهد تزايداً ملحوظاً.

وأوضح أن الكلية تقدم تعليمًا متميزًا يشمل الدراسة النظرية والعملية في بيئة تعليمية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات.

ويُعد برنامج الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية فرصة ذهبية لطلاب الثانوية العامة بجميع مستوياتهم.

يتيح البرنامج للطلاب الانضمام دون شروط ويزودهم بمهارات أساسية في مجالين حيويين، فالذكاء الاصطناعي هو تخصص يلعب دوراً محورياً في مستقبل جميع الوظائف، حيث لا تكاد توجد وظيفة حالياً لا تحتاج إلى هذا التخصص.

ويوفر البرنامج دراسة لمدة أربع سنوات تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين في علوم الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي.

تم تجهيز القاعات الدراسية بأحدث التقنيات ووسائل التعليم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء لدعم الجانب التدريبي للطلاب.

وبعد التخرج، يحصل الطلاب على شهادة ليسانس في الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي، وهي شهادة ذات قيمة عالية في سوق العمل.

يركز البرنامج على الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، مما يتيح للخريجين فرصة كبيرة لتطوير مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

أما برامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية والإنجليزية يوفروا للطلاب تخصصات مطلوبه في سوق العمل، ولا تقتصر الدراسة على الترجمة فحسب، بل تشمل الترجمة الفورية ، مما يعزز من قدرات الطلاب في هذا المجال.

تتمتع البرامج اللغات بدعم من هيئة تدريس متميزة وبيئة تعليمية متطورة، تشمل قاعات دراسية مكيفة ومعامل متقدمة.

الطلاب الذين ينضمون إلى هذا البرامج سيحصلون على شهادة ليسانس في الترجمة الفورية باللغة الفرنسية الإنجليزية ، مما يفتح أمامهم العديد من الفرص في سوق العمل.

وعن برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد فهو برنامج يوفر للطلاب دراسة متعمقة تحت إشراف خبراء متخصصين في المجال. يشمل البرنامج تدريباً عملياً متميزاً من خلال بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.

و يوفر البرنامج بيئة تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات ويشمل دورات تدريبية خاصة لإعداد الطلاب بأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.

يحصل الخريجون على شهادة ليسانس في المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد، وهي شهادة تضمن لهم تميزاً في سوق العمل.

هذه البرامج توفر للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم في مجالات حيوية، وتؤهلهم لمواجهة تحديات سوق العمل بثقة وكفاءة.





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