"ثقافتنا فى إجازتنا" مبادرة ثقافية تنشر البهجة بقصور ثقافة الأقصر لدعم الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

حالة مميزة من البهجة والفرحة تسود بين أطفال الأقصر داخل قصور الثقافة خلال تنفيذ فعاليات مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".



وفى هذا الصدد، أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تدريبية بعنوان لتعليم الحساب الذهني للأطفال، قدمت خلالها المدربة دعاء عبد الحميد، نبذة تعريفية عن البرنامج وأهميته في القيام بالعمليات الحسابية المختلفة، وأهم الأدوات المستخدمة لتنمية الذكاء، واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، نظم الفرع برئاسة حسين النوبي، مجموعة متنوعة من الورش الفنية بقصر ثقافة الأقصر منها تصميم لوحات بالرصاص وورق الكانسون، وورشة عمل أشكال فنية بقصاصات من الفوم الملون وألوان الباستيل، بجانب ورشة لوحات مستوحاة من الفن الشعبي بالألوان المائية، وأخرى لعمل تصميمات بخامات معاد تدويرها.



فيما تواصلت فعاليات كل من ورشة "إعداد ممثل مسرحي" للمخرج محمود النجار، وورشة الفنون الشعبية للأطفال تدريب أحمد سعد، وضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" نظم الفرع برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الأقصر عدة ورش فنية منها "أبيض وأسود" الخامات المستخدمة ورق الكانسون وقلم رصاص وقلم يوكين أسود، وورشة فنية بعنوان" قصاقيص الفوم" مستخدمين فوم ألوان ومقص ومسدس شمع وألوان باستيل، وورشة فنية بعنوان "الفن الشعبي" نفذتها صفاء حسن مستخدمة كانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية، هذا بجانب ورشة بعنوان "إعادة تدوير" نفذتها منار السيد بإستخدام سطح خشبي ومسدس شمع وغراء لاصق وورد وكوب مكسور تم إعادة تدويره، ونفذ القصر ورشة فنية تدريب فنون شعبية أطفال تدريب أحمد سعد، وأعدت ورشة مسرحية "إعداد ممثل مسرحي" نفذها المخرج المسرحي محمود النجار.



وفى سياق متصل، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، شهد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة يوسي ماس برنامج "الحساب الذهني" نفذتها دعاء عبد الحميد بدأت الورشة بنبذة تعريفية عن الحساب الذهني، وتعريف المتدربين من الأطفال بفوائد البرنامج والأدوات المستخدمة في التدريب عليه، كما نفذ قصر ثقافة أرمنت ورشة فنون تشكيلية نفذتها إيرين بشري.



كما استضافت ساحة أبوالحجاج بالأقصر، ليلة فنية أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث بدأ الحفل بقصيدة شعرية بعنوان" على نهج الأحبة، في مدح الحبيب " للشاعر سيد صدقى، وفقرة إنشاد ديني بقيادة المنشد يحيى بحر ومجموعة من الأطفال الموهوبين وانشد عددا من الأغاني والتواشيح والابتهالات الدينية، ومن بينها: "آدم إلهي الصلاة على حبيبيا، أحباب رسول الله"، أعقبها ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة" ألقاها الشاعر شعبان شلبي ، وتلا ذلك عرض فني لفرقة التنورة أداء محمد سلامة علي انغام المدائح النبوية " إلى رحاب النبي"، وختاما قصيدة شعرية للطفل حازم وذلك بحضور حشد من أبناء محافظة الأقصر.

ويقول حسين النوبى مدير فرع ثقافة الأقصر، إنه نظمت مكتبة النمسا الثقافية احتفالية بالهجرة النبوية بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاوة الشيخ شريف حسن، وقدم الحفل أبو المكارم عبدالجليل، وتضمن الحفل محاضرة ألقاها الدكتور السيد حمزه الاصولى بعنوان " الهجرة مقدمه للتعارف والبناء " أوضح فيها الهجرة فتح ونصر مبين للإسلام، والهجرة بناء للإنسان وبداية الدولة الأسلامية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطى سيدنا ابوبكر درسا فى اليقين بالله أثناء وجودهما فى الغار، الهجرة اعتزاز لكل مسلم ، وكما أوضح الشيخ حسن منصور إدارة أوقاف إسنا الهجرة بداية سريان النور فى الإسلام، والهجرة حدث متجدد وأسرار باقيه إلى قيام الساعة.



كما تحدث كل من الشيخ منتصر الشافي إدارة واعظ الأقصر وأوضح أن الهجرة تشريع للامه الأسلاميه، وتناول الشيخ حماده نصر إدارة أوقاف النمسا مشيرا إلى الدروس الاستفاده من الهجرة، الهجرة عزيمة لنبى صلي الله عليه وسلم وأصحابه، الهجرة تخطيط وتدبير محكم، والقى أبيات من الشعر للشاعر ناصر الدسوقى فى "حب النبي صلى الله عليه"، واختتم الحفل بابتهالات دينية للشيخ محمد إسماعيل، قصيدة بعنوان " طلع البدر علينا" للأمام البصيري.



الأطفال خلال ورش التلوين بقصور الثقافة



تعليم الأطفال التلوين داخل قصور الثقافة



تعليم الأطفال داخل فعاليات قصور ثقافة الأقصر



تعليم الرسم والتلوين ضمن الأنشطة الصيفية للأطفال في قصور الثقافة بالأقصر



جانب من ورش التعليم لدعم أطفال الأقصر



رسومات لتعليم الأطفال التلوين فى قصور الثقافة



فعاليات دعم الأطفال فى ميادين الأقصر بالأجازة الصيفية



فعاليات ورش تمثيل وفنون شعبية ضمن الأنشطة الصيفية للأطفال



محاضرات وفعاليات لدعم الأطفال والكبار بقصور الثقافة



مشاركة الأطفال فى الفعاليات المختلفة لقصور الثقافة