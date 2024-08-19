تنظيم معرض لتوزيع ملابس مجانا على 350 أسرة بالحامول ضمن فعاليات التحالف الوطنى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت دار مناسبات قرية حامول العرب بكفر الشيخ، تنظيم معرض جديد، لتوزيع ملابس جديدة على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز الحامول، ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أننا في كفرالشيخ، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام والمساهمة بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القرى المستفيدة هي بندر الحامول وحامول العرب وحامول السعيد وعزبة الشرقى والزعفران وعزبة الطيبه والحلافى وعزبة البناو وأبو منصور وأبو صالح والخد وعزبة الأبعادية والمجاز الغربى والمجاز الشرقي وقرية 7 وقرية 5 الطرفاية وعزبة الحجر بمركز الحامول، مؤكدًا أن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.



تنظيم معرض مجاني للملابس



تنوع الملابس المتوفرة للأسر بالحامول