اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل وفاة ودفن حفيد قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

الإثنين، 19 أغسطس 2024 08:45 م
تفاصيل وفاة ودفن حفيد قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى اليوم الإثنين علاء الدين حسين محمد رفعت حفيد قيثارة السماء وشيخ القراء  الشيخ محمد رفعت بعد صراع مع المرض.


وشيعت جنازة الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة وتم الدفن بمقابر الأسرة بجوار المسجد.


الشيخ رفعت المولود فى 9 مايو سنة 1882 فى درب الأغوات بشارع محمد على توفى فى نفس اليوم 9 مايو 1950، وكان شديد الجمال، وأصيب بالرمد وهو فى عمر سنتين وفقد البصر وهو أحد أهم رموز مصر وأفضل الأصوات التى رتلت القرآن.


تزوج الشيخ الجليل وأنجب  4 أبناء، أكبرهم محمد الذى كان بمثابة سكرتيره الخاص،و أحمد وبهية وحسين أصغر الأبناء، و كان شديد الحنان على أبنائه.


والحفيد الراحل هو ابن حسين رفعت  أصغر أبناء قيثارة السماء وشقيق الحاجة هناء حسين رفعت التى سعت مع الفقيد ليظهر تراث جدها إلى النور.

 







الشيخ رفعت

حفيد الشيخ محمد رفعت

تلاوة الشيخ محمد رفعت

اذان الشيخ محمد رفعت




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة