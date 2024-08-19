تفاصيل وفاة ودفن حفيد قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

توفى اليوم الإثنين علاء الدين حسين محمد رفعت حفيد قيثارة السماء وشيخ القراء الشيخ محمد رفعت بعد صراع مع المرض.



وشيعت جنازة الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة وتم الدفن بمقابر الأسرة بجوار المسجد.



الشيخ رفعت المولود فى 9 مايو سنة 1882 فى درب الأغوات بشارع محمد على توفى فى نفس اليوم 9 مايو 1950، وكان شديد الجمال، وأصيب بالرمد وهو فى عمر سنتين وفقد البصر وهو أحد أهم رموز مصر وأفضل الأصوات التى رتلت القرآن.



تزوج الشيخ الجليل وأنجب 4 أبناء، أكبرهم محمد الذى كان بمثابة سكرتيره الخاص،و أحمد وبهية وحسين أصغر الأبناء، و كان شديد الحنان على أبنائه.



والحفيد الراحل هو ابن حسين رفعت أصغر أبناء قيثارة السماء وشقيق الحاجة هناء حسين رفعت التى سعت مع الفقيد ليظهر تراث جدها إلى النور.