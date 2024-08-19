تعليم قنا يتابع انعقاد الاختبارات التأهيلية للالتحاق بمدارس المتفوقين (Stem)

قنا - صابر سعيد

تابع عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم، الاختبارات الإلكترونية التأهيلية للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( Stem)، والمنعقدة بمركز التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، لطلاب إدارات شمال قنا التعليمية، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال عفت محمد وزيري، إن مركز التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، يستقبل الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، من إدارات أبوتشت، وفرشوط، ونجع حمادي، والوقف، ودشنا التعليمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا Stem، وذلك بهدف إعداد جيل واعي قادر علي تولي القيادة علي أسس صحيحة من العلم والتكنولوجيا.

وأضاف إيهاب عياد فهمي، مسؤول التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بتعلبم نجع حمادي، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الاختبارات التأهيلية، 240 طالبا وطالبة، في محاور العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والقدرات العقلية، في 90 سؤالا في مدة زمنية مقدارها ساعتين ونصف، بواقع ثلاث فترات يوميا، تضم كل فترة 60 طالبا، مشيرا إلى أن الاختبارات انطلقت السبت الموافق 17 من أغسطس، وتستمر حتي الثلاثاء الموافق 20 من أغسطس 2024.

ويشرف على انعقاد اختبارات الطلاب، محمد عبد اللاه رئيس قسم التطوير التكنولوجي، ومحمد شاكر مسؤول الشبكات، وإيهاب عياد مسؤول التدريب، و محمود عمر مسؤول الصيانة، و أحمد فوزي مسؤول المتابعة، وسوسن علي جاد المولي مسؤول المتابعة.