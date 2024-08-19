تدشين قافلة طبية مجانية فى العريش ضمن حملة "100 يوم صحة"

شمال سيناء - محمد حسين

تطلق مديرية الصحة بشمال سيناء، قافلة طبية مجانية شاملة تحت شعار "بين الناس" في حي الصفا، وذلك يومي الأربعاء والخميس 21-22 أغسطس 2024، يأتي هذا التدشين في إطار حملة "100 يوم صحة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف تقديم الرعاية الصحية للأماكن الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

صرح الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة توجيه الرعاية الصحية، وذلك من خلال دراسة الاتجاهات المختلفة بالنظم الصحية وتحليل النماذج المختلفة للرعاية الصحية وأماكن تقديمها وضمان تغطيتها لكافة السكان بشكل فعال.

وأضاف الدكتور بدر أن الهدف من القافلة الطبية هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أماكن إقامتهم، مما يسهم في تسهيل وصول الرعاية الصحية للمناطق النائية والأحياء الفقيرة على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة ستضم عددًا من التخصصات الطبية، منها الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، وطب الأطفال، والنساء والولادة. كما أشار إلى أن القافلة ستعمل على مدار يومين متتاليين في حي الصفا، لتقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين.

من جانبه، أكد فتحي عثمان، مسؤول التثقيف الصحي بمديرية الصحة، أن فرق التثقيف ستشارك في القافلة ضمن حملة "100 يوم صحة" لتعريف المواطنين بمشاكل الصحة السائدة وطرق الوقاية منها، خاصة أمراض العصر مثل السكر والضغط وزيادة الوزن، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التمنيع ضد الأمراض المعدية والرعاية الصحية للأم والطفل.

تأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء، وضمان وصولها إلى كافة الفئات الأكثر احتياجًا.