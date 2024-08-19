تجديد حبس المتهم بقتل جاره فى منطقة المقابر بإحدى قرى الشرقية 15 يوما

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ههيا الجزئية بمحافظة الشرقية، تجديد حبس شاب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب جاره في منطقة المقابر بقرية تابعة لمركز ههيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "أسامة عصام" 18 عاما، طالب، مقيم بقرية الزرزمون بمركز ههيا، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني نافذ أعلى الصدر من الجهة اليسري، وجرحين طعنيين بالظهر.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد س م ع"، طالب ومقيم بنفس القرية، وأنه قتل المجني عليه داخل منطقة المقابر بالقرية، حيث كان المجني عليه رفقة صديقا له من خارج القرية لأجل حل خلاف بين صديقه وبين المتهم، لكن المتهم شرع في قتل صديق المجني عليه فحاول الأخير الدفاع عن صديقه فقُتل بـ 3 طعنات أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8240 لسنة 2024 جنح مركز ههيا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات قبل التجديد له في الموعد القانوني.