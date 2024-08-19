بلينكن: سأزور مصر وقطر لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه سيزور مصر وقطر لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والوصول لاتفاق يقضى بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.



وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، حول سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفى من تل أبيب، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن، و نقود حملة دبلوماسية لمنع توسع الصراع في المنطقة.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن "نتنياهو أكد أن إسرائيل قبلت المقترح الذي تم تقديمه، مؤكدا أن خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق".