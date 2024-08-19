انتشال جثمان شخص بعد 24 ساعة من تمشيط ترعة عزبة الصفيح فى الدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثمان شاب بعد البحث عنه داخل المياه لمدة 24 ساعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تعود احداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوصول بلاغ من الأهالي برويتهم شاب يسقط في المياه من أعلي كوبري عزبة الصفيح التابعة لمركز المنصورة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهري إلي مكان البلاغ محل الواقعة، واستمر عمل التمشيط داخل المياه لمدة 24 ساعة، تم العثور علي الجثمان أمام سلامون القماش حيث جرفه التيار، وبالفحص تبين إن الجثمان لشخص يدعي ممدوح تامر عبدالرسول، 35 عاما، مقيم أسيوط.

تم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



