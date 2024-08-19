الهلال الأحمر الفلسطينى:أكثر من مليون طفل يعانون من ظروف مأساوية إثر قصف إسرائيل على غزة

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أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يعانون من ظروف إنسانية مأساوية؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة في القطاع كافة.

وأشارت فرسخ، خلال تصريح لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين في مراكز الإيواء والأونروا والمخيمات، مؤكدة أن انعدام الأمان هو المأساة والمعاناة الأكبر لكل الأطفال في القطاع.

وشددت على أن كل حقوق الطفل تم إعدامها في قطاع غزة، على خلفية تعرض آلاف الأطفال للإصابة، فضلا عن المعاناة والاضطرابات النفسية التي يصاب بها الأطفال نتيجة الخوف والقصف المتواصل للاحتلال، كما أن هناك أكثر من 17 ألف فلسطيني فقدوا والديهم أو أحدهما جراء الحرب الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هناك أطفالا فارقوا الحياة؛ نتيجة الجوع وكذا انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة، على خلفية منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة أن ما جرى في قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة لم يسبق لها مثيل.