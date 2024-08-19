المنيا تتخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 132%

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتهاء موسم توريد محصول القمح لعام 2024، مشيرًا إلى تحقيق إنجاز كبير بتوريد نحو 430 ألف طن من القمح المحلي إلى 42 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة بنسبة تجاوزت المستهدف بنحو 132%، مع معدل توريد 1.5 طن للفدان من إجمالي المساحة المزروعة وتبلغ 216,398 فدانًا، مع احتفاظ المنيا بالمركز الثانى بعد محافظة الشرقية فى النسب الأعلى للتوريد هذا العام.

وأكد المحافظ أن تخطى المستهدف يأتي انعكاساً لحرص الدولة دعم هذا المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالتعاون الفعال بين رؤساء المراكز والمدن ومديرية التموين والأجهزة التنفيذية مع المزارعين، مما ساهم في تسهيل عمليات التوريد وتذليل كافة العقبات أمام الموردين.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن موسم التوريد لعام 2024 بدأ في 15 أبريل الماضي وانتهى منتصف أغسطس الجارى، مضيفًا أن عملية التوريد تمت من خلال لجان مختصة وفقاً للاشتراطات اللازمة، حفاظًا على سلامة المحصول وضمان توفير مخزون استراتيجي آمن يعزز من أمن الغذاء الوطني.