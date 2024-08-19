القبض على المتهمين باختطاف شخص من شاليه فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم العامرية أول بمديرية أمن الإسكندرية من (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بقيام شخصين باصطحاب نجله (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه "له معلومات جنائية") عنوة من شاليه مستأجر بدائرة القسم داخل سيارة وانصرفا، وذلك لقيام نجله بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى نظير بيع شقة لهما غير مملوكة له، وتلقيه اتصال منهما مطالبين برد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية)، وأمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بقطعة أرض "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية" ملك نجل خالة أحدهم (تم ضبطه)، وتم تحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وعُثر بحوزة أحدهم على (13 إيصال أمانة "فارغين" ممهورين ببصمة أصبع المجنى عليه).