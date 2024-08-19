"العلاج الحر" فى الدقهلية تغلق 8 منشآت طبية مخالفة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، إغلاق 8 منشآت طبية مخالفة أثناء قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بحملة مكبرة على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر أن فريق إدارته قد قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 107 منشأة طبية، تشمل 52 عيادة، من بينها 21 عيادة غير مرخصة، علاوة على 5 مستشفىات، وعيادات تخصصية، و31 من المراكز الطبية والمعامل.

وأضاف بأنه قد تم تنفيذ قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت مخالفة، وإعادة فتح منشأتين، كما جرى فحص 5 شكاوى، وتحرير محضرين إثبات حالة، لافتا إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها، والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظًا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر، والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.