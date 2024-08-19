العثور على جثة سيدة متحللة داخل منزلها فى مركز كوم أمبو بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

عثر أهالى منطقة عزبة حجاجى بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، على جثة ربة منزل متحللة داخل منزلها، اليوم، وسط ظروف غامضة، وتم استدعاء الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بعثور أهالى منطقة عزبة حجاجى على جثة ربة منزل متحللة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز برئاسة النقيبين وليد سلطان ومحمود جمال، لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الأهالى اشتكوا من انبعاث رائحة صادرة من منزل، وعلى إثر ذلك دخل الأهالى للمنزل وتبين وفاة السيدة وجثتها متحللة.

وبتكثيف التحريات تبين أن ربة المنزل تقيم بمفردها في الشقة تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، والتى أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.