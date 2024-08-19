الصحة تعلن حصول مستشفى الهرم على الجائزة البلاتينية لمنظمة السكتة الدماغية

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصول مستشفى الهرم التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، علي الجائزة البلاتينية لمنظمة السكتة الدماغية العالمية

Platinum award in World Stroke Organization (WSO) angels

Award

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن هذه الجائزة، تقدم للوحدات ذات الوفيات المنخفضة، والأعلى التزاما بمعايير الجودة واتباع المعايير الدولية في علاج السكتة الدماغية وتطبيق أفضل طرق العلاج.

من جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم، تم تأسيسها في شهر نوفمبر عام 2021، بعدد (4) أسرة، وتم زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة، حتى وصلت إلى (16) سريرا في العام الحالي 2024 .

أضاف الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالوحدة منذ بداية التشغيل، بلغ (1586) حالة، وبلغ عدد حالات القسطرة المخية التشخيصية (142) حالة، كما بلغ عدد حالات القسطرة المخية العلاجية (106) حالات.