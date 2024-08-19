الثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول التكافل الاجتماعى ودور مؤسسات المجتمع المدنى

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "المسرح عبر العصور" أوضح المخرج المسرحى أحمد يوسف الجمل أن المسرح من أقدم الفنون بدايات المسرح ونهضة المسرح في الدول العربية.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي" أوضحت خلالها كريمة التهامى مسؤولة الفرع، ما هى مؤسسات المجتمع المدني وأهميتها وآلية نشر الوعي من خلال المؤسسات، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" التكافل الاجتماعى" أوضح محمد إبراهيم معنى التكافل الاجتماعي ووسائل التكافل الاجتماعي وأهميته بين أفراد المجتمع وحاجة المجتمع والأفراد إلى نشر مبدأ التكافل الاجتماعي، وأعدت أمسية شعرية فى "حب الوطن" للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدتى "يامصر، انت مين"، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي وألقى قصائد "اشياء..وهم، يعذبني القلب الشقي، شوق"، وأعد بنادي أدب قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وألقى قصيدة "رجوع".

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "صورة المرأة المسلمة فى الإعلام الغربي" تأليف فوزيه العشماوي تقديم البدري قناوي، ونفذت ورشة رسوم أطفال ارسم ولون نفذتها حجاجية خيري، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم حر وتلوين نفذتها شيرين محمد خير أخصائى فنون تشكيلية بالقصر، وورشة حاسب آلي نفذتها كريمة جمعة.



محاضرة بعنوان المسرح عبر العصور بقصر حسن فتحى



جانب من الفعاليات والورش لدعم الأطفال بالأقصر