اليوم السابع
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الإثنين، 19 أغسطس 2024 01:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة باقة الحطب فى قلقيلية شمالى الضفة الغربية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:49 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة باقة الحطب فى قلقيلية شمالى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلى بلدة باقة الحطب فى قلقيلية شمالى الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







الاحتلال الإسرائيلى

الضفة الغربية

قلقيلية

باقة الحطب




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