استلام 13 بئر مياه ارتوازى بمحطات المياه بمركز دار السلام بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم الاستلام الابتدائى لعدد 13 بئر مياه ارتوازى بمحطات المياه الارتوازية الرئيسية بمركز دار السلام ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياه كريمة وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية بالمحطات وتحسين الضغوط والقضاء على ضعف وانقطاع المياه بأطراف القرى بالاضافة الى تحقيق أعلى معدلات الجودة لمياه الشرب مشيراً بضرورة البدء فى ضخ المياه لزيادة ورفع الضغوط وتقديم كوب مياه نظيف وآمن للمواطنين بتلك القرى.

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة أن تلك الابار الارتوازيه ستعمل على رفع كفاءة المحطة الرئيسية بزيادة كميات المياه المنتجة حيث تشمل الابار ماتورغاطس ولوحة تشغيل كهرباء ومواسير سحب لتصل الطاقة الانتاجية للبئر 30 لتر لكل ثانية، مشيرا إلى أنه تم حفر عدد 1 بئر بمحطة مياه اولاد يحيى قبلى وعدد 1 بئر بمحطة المشايخ وعدد 2 أولاد يحيى بحرى وعدد 1 بئر بمحطة مياه نجع عمار وبئر بمزاتة شرق و1بئر بمحطة الخيام القديمة وعدد 2 بئر بمحطة نقنق وعدد 1 بمحطة الشيخ بطيخ وابئر بقوصة وعدد 1 بمحطة الونتنى حيث يتم رفع كفاءة تلك المحطات الارتوازية بمركز دار السلام لتصل طاقتها الانتاجية الى 15600متر مكعب لكل يوم لتخدم 75 ألف نسمة مما يحد من الانقطاع المتكرر للمياه بأطراف القرى ويساهم فى توفير المياه بالأماكن المرتفعة طوال اليوم، بالإضافة إلى وصول المياه للادوار العليا وزيادة جودة المياه المقدمة للمواطنين.