استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى لوسط غزة

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استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في النصيرات وسط قطاع غزة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 شهداء وعدد من المصابين وصلوا إلى مستشفى العودة في جباليا، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في جنوب النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة عدد من المواطنين من بينهم أطفال بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و139 مواطنا، وإصابة 92 ألفا و743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

من ناحية أخرى، نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم، وقفة أمام مقر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "OCHA" بمدينة رام الله، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر على قطاع غزة.

ودعت الوقفة، التي نُظمت بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" الذي يصادف الـ19 من أغسطس من كل عام، إلى وقف الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وفرق الإغاثة في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما نددت بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار العدوان، باعتبار ذلك مشاركة في الجريمة المركبة التي تقترفها قوات الاحتلال، بكل ما تشمله من قتل وتجويع وتعطيش وتهجير وتفقير وانتشار للأمراض.

وسلّم عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية حلمي الأعرج مذكرة لمدير الصندوق الإنساني في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سعد عبد الحق، الذي تعهد بدوره برفعها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش .

وتضمنت المذكرة مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بتكثيف الجهود لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربه الإجرامية بشكل فوري، والانسحاب من جميع المناطق في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، بما فيها التطعيمات الضرورية خاصة في ظل انتشار فيروس شلل الأطفال، كما اشتملت على الدعوة إلى إلزام الاحتلال بوقف استهداف الطواقم العاملة في مجال الخدمات الإنسانية، المحلية والدولية، والسماح بدخول لجان الأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين إلى قطاع غزة، للوقوف على الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتوثيق جرائم الاحتلال .

ورحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالدعوات الدولية المطالبة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ المقتضى القانوني حسب المواثيق الدولية من أجل ذلك، بما فيها التوصيات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والرأي الاستشاري بهذا الشأن، والذي ينص على عدم مشروعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، واعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة.