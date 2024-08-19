إصابة 19 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الإقليمى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 19 شخصا بسبب حادث تصادم سيارتين ميكروباص، أعلى الطريق الاقليمى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأقليمى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين، مما أدى إلى اصطدام سيارته الميكروباص بالسيارة الأخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



