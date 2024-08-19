اليوم السابع
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إصابة فني كهربائي بصعق أثناء عمل صيانة ونقله إلى مستشفى دكرنس بالدقهلية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 11:43 ص
إصابة فني كهربائي بصعق أثناء عمل صيانة ونقله إلى مستشفى دكرنس بالدقهلية عمود إنارة - أرشيفية
الدقهلية -محمد الحبشي

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أصيب فني كهربائي بصعق أثناء عمله في صيانة عامود انارة في قرية ميت رومي التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام في حالة حرجة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول شخص إلى مستشفى دكرنس العام في حالة حرجة ادعاء صعق كهربائي.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وصول تامر ميمي فني كهربائي إلى المستشفى، وبسوال شهود العيان اقروا رؤيته اثناء العمل في صيانة عامود كهربائي امام مدرسة عمربن الخطاب في قرية ميت رومي، وتعرضه لصعق وسقوطه ارضا، محاولين إسعافه.

تم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى دكرنس العام، في حالة حرجة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.







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