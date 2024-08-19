اليوم السابع
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إجراء اختبارات كابيتانو على ملعب نادي سخا بكفر الشيخ الأربعاء المقبل

الإثنين، 19 أغسطس 2024 01:36 م
إجراء اختبارات كابيتانو على ملعب نادي سخا بكفر الشيخ الأربعاء المقبل اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اطلاق كابيتانو اختبارات كابيتانو مصر 2024 خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 21 و22 أغسطس الجاري، على ملعب نادى سخا.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم من مواليد 2010 عمره (14) سنة) أثناء إجراء الاختبارات، وأن لا يكون مسجل بأي هيئة رياضية الإتحاد المصري لكرة القدم، وأن يكون المتقدم للاختبار لائق طبياُ، وأن يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الشباب والرياضة، كما يشترط ارتداء الملابس الرياضية (شورت / تيشرت / حذاء) أثناء عملية الاختبارات.

إضافة إلى الحضور للاختبارات بأصل شهادة الميلاد، والاختبارات مجانية وبدون أي مقابل مادي أو رسوم لاستمارات الاختبار، ومن يخالف الاشتراطات الموضحة أو يزور في شهادات الميلاد أو يلعب باسم أخاه أو أي شخص أخر يتم إلغاء الاختبار ويتحمل كافة العواقب التي تقرها اللجنة العلمية والفنية للمشروع.

 







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