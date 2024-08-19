أيد واحدة.. التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة على دور المسنين والأيتام بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

واصل التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى فاعليات مبادرة" إيد واحده" التى تم إطلاقها لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالبحيرة .

وتضمنت فاعليات المبادرة التى قامت بها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع 2500 وجبة ساخنة على دور الأيتام والمسنين والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى إقامة حفل إنشاد دينى .

وتأتى هذه المبادرة ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

ولم تقتصر المبادرة على توزيع المواد الغذائية بل تضمنت تقديم ندوات للتوعية الصحية و التمكين الاقتصادي للمرإة المصرية، بالإضافة إلى برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة تحت مظلة التحالف الوطني .