اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2024 08:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أيد واحدة.. التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة على دور المسنين والأيتام بالبحيرة

الإثنين، 19 أغسطس 2024 07:29 م
أيد واحدة.. التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة على دور المسنين والأيتام بالبحيرة التحالف الوطني
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى فاعليات مبادرة" إيد واحده" التى تم إطلاقها لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالبحيرة .

وتضمنت فاعليات المبادرة التى قامت بها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع 2500 وجبة ساخنة على دور الأيتام والمسنين والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى إقامة حفل إنشاد دينى .

وتأتى هذه المبادرة ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الاكثر احتياجا  بجميع محافظات الجمهورية.

ولم تقتصر المبادرة على توزيع المواد الغذائية بل تضمنت تقديم ندوات للتوعية الصحية و التمكين الاقتصادي للمرإة المصرية، بالإضافة إلى برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة تحت مظلة التحالف الوطني .

 

 







التحالف الوطنى

محافظة البحيرة

مبادرة ايد واحده

مبادرات التحالف

توزيع وجبات

مواد غذائية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة