‏محافظ سوهاج يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة الكورنيش الغربى

سوهاج ـ عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة الكورنيش الغربي، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أى معوقات، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

تضمنت جولة المحافظ تفقد الجزء الخاص بالكوبري الخرساني، والذي سيربط المرحلة الأولى بالثانية بمسافة 200 متر، وناقش خطة الغلق الجزئي الذي سوف يتم في مسافة حوالي 50 مترا طوليا أمام بنك مصر؛ لإنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع الكوبري الخراساني والذي سينتهي في مارس العام القادم، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة تنفيذ الغلق الجزئي للطريق في تلك المسافة، مع تقليل الجدول الزمني للغلق، وكذلك للمشروع ككل لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، خاصة مع قرب دخول المدارس والجامعات.



وكلف المحافظ مسئولي الشركة المنفذة بضرورة إعداد برنامج زمني محدد، مع فرض غرامات تأخير على الشركة في حالة التأخير طبقا للبرنامج الزمني المقدم منها، موجها بضرورة التنسيق مع مسئولي السياحة بالمحافظة؛ لإضفاء الهوية البصرية الموحدة على المشروع، وإظهار طبيعة المحافظة التاريخية.



‏تضمنت جولة المحافظ أيضا تفقد الجزء الترابي من التوسعة في المسافة أمام المدينة الطبية، موجها الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال الرصف في المنطقة حتى يمكن نقل الحركة المرورية عليها؛ للبدء في رفع كفاءة الحارة القديمة .

