اليوم السابع
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وزير الخارجية يتوجه للسعودية لتدعيم أواصر التضامن العربى فى مواجهة التحديات

الأحد، 18 أغسطس 2024 07:01 م
وزير الخارجية يتوجه للسعودية لتدعيم أواصر التضامن العربى فى مواجهة التحديات وزير الخارجية بدر عبد العاطي
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج توجه مساء الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.

وكشف المتحدث الرسمي، بأن برنامج وزير الخارجية سوف يشمل لقاءات عديدة، حيث سيعقد مباحثات سياسية مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كما سيلتقي ماجد القصبي وزير التجارة السعودي. ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عبدالعاطي أيضاً مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.

 







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