اليوم السابع
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مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان فى الدقهلية

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:51 ص
مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان فى الدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات القطار وذلك أثناء عبوره مزلقان قرية العصافرة بنطاق مركز المطرية بمحافظة الدقهلية وتصادف مرور القطار، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى المطرية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من بعض الأهالي، بمصرع شخص أثناء عبوره مزلقان القطار بقرية العصافرة "دائرة المركز".

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز المطرية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع "السيد محمد يوسف سعيد"، 40 عاما، مقيم المطرية وتصادف مروره عبر المزلقان أثناء مرور القطار، مما تسبب في وفاته دهسًا.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية المركزي، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

 







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