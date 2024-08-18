مصرع شاب فى حادث انقلاب موتوسيكل بطريق أجا بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" علي طريق أجا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة مستشفي أجا، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول شاب الي المستشفي جثة هامدة ادعاء حادث سير.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كريم محمود محمد 23 عاما، مقيم كفر عوض مركز أجا، اثر انقلابه بالموتوسيكل خاصته.

تم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفي، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



