اليوم السابع
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مركز المناخ ينصح المزارعين بعدم الاستعجال فى زراعة العروة الجديدة بكل محاصيلها

الأحد، 18 أغسطس 2024 09:11 ص
مركز المناخ ينصح المزارعين بعدم الاستعجال فى زراعة العروة الجديدة بكل محاصيلها زراعة البطاطس - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه على غير الطبيعي ما زال منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة ممتد ومتعمق في معظم المناطق يضاف إليه منخفض السودان في جنوب الصعيد حيث تلامس الحرارة حد الـ 45 إلى 46 درجة مع زيادة كبيرة في الرطوبة الجوية في نصف مصر الشمالي .

‎وينصح فهيم المزارعين بعدم الاستعجال فى زراعة العروة الجديدة بكل محاصيلها "‎بطاطس ، بنجر ، مشاتل بصل قبلي ، ثوم ، خرشوف ، فاصوليا ، بسلة ، فراولة حتى شتل الخضر والفاكهة يتم تأجيله.

‎يشار إلى أن زراعة العروة الخريفية "الشتوية المبكرة" تبدأ في النصف الثاني من شهر مسرى "البنجر العروة الأولى – البطاطس النيلية في مصر الوسطى – مشتل البصل السبعيني في سوهاج – زراعة البصل المقور في بني سويف – زراعة الثوم في المينا وبني سويف واسيوط  - زراعة العروة المتأخرة للذرة خاصة السيلاج  " ويجب الانتباه جيداً لمكافحة دودة الحشد خلال هذه العروة، و زراعة الخيار النيلي في مصر الوسطى وجنوب الدلتا وزراعة الفاصوليا البيضاء والخرشوف والفراولة في الوجه البحرى".

‎وفي نهاية مسرى وبداية توت يحدث تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري "الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة"، وبداية إزعاج الأمراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة الحرة خلال الأجواء الساخنة "التبقعات والندوات على محاصيل الخضر النيلية بالتحديد".

 







مركز المناخ

وزارة الزراعة

المحاصيل الزراعية

العروة الجديدة



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