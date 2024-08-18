محمد كمال يقاضى عمر كمال ويطالبه بتعويض 5 ملايين جنيه بسبب "نفسى أضمك"

كتب أحمد حسنى

تقدم المطرب محمد كمال بدعوى قضائية ضد مطرب المهرجانات عمر كمال، بسبب تعديه على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأغنيته "نفسي أضمك".

وشملت الدعوى القضائية رقم 6226 بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، مطالبة محمد كمال بتعويض 5 ملايين جنيه من مطرب المهرجانات عمر كمال، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.



وكان عمر كمال قد غنى مقطعا من أغنية "نفسي أضمك" ببرنامج "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق ونسب الأغنية لنفسه ولم ينسبها لمطربها الأصلي محمد كمال.