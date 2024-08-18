محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمركز القلب والجهاز الهضمى

سوهاج ـ عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام سير العمل بمركز القلب والجهاز الهضمي، عددا من الشوارع المحيطة بالمدينة الطبية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى النظافة وحجم الإشغالات بالشوارع.

وتفقد المحافظ سير العمل بقسم الاستقبال بمركز الجهاز الهضمي والقلب، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية وانتظامها، وقدعرض أحد المواطنين على المحافظ بتدبير سرير بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وفى استجابة سريعة للحالة فقد تم توفير سرير عناية مركزة خارج المركز لعدم توافره بمستشفى حميات سوهاج، ونقل الحالة لتلقي العلاج .

تضمنت جولة المحافظ كذلك تفقد عدد من الشوارع المحيطة بالمدينة الطبية، ووجه برفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة والتجميل، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين بالمنطقة، من خلال توفير أماكن بديلة مناسبة لهم، كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال الرصف بشارع مركز الأورام، وشارع خلف المدينة الطبية تماشيا مع أعمال تطوير وتوسعة الكورنيش.

