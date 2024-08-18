محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مطار سانت كاترين

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مطار سانت كاترين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، لمتابعة مشروع تطوير المطار، والوقوف على مراحل التنفيذ، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح مشروع التجلي الأعظم.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع، والذي يتضمن المنطقة الإدارية والخدمية، ومنطقة صالة الركاب، والمنطقة الفنية.

وأوضح مسئول المشروع، أن النسبة الإجمالية لمراحل التنفيذ بلغت 84%، ويصل تكلفة المشروع 5,7 مليار جنيه.

وأشار مسئول المشروع، إلى أن نسبة التنفيذ بالمنطقة الإدارية والخدمية بلغت 95%، ونسبة التنفيذ بصالة الركاب بلغت 86%، لافتا إلى أن المنطقة الإدارية والخدمية تتضمن، بوابة الرسوم، مبنى السلاح، مبنى الجنود، مبنى الصيانة، الجراج، سكن العاملين، المخازن، خزانات مياه، مبنى التراك، إنارة الممرات، موزع الكهرباء، مبنى الأرصاد، خزان محطة الوقود.

وتتضمن منطقة صالة الركاب صالة كبار الزوار، مبنى التصاريح، محطة التبريد، محطة كهرباء، منطقة انتظار، كما تتضمن المنطقة الفنية، برج مراقبة، مبنى الإطفاء، مبنى إنارة الممرات، خزان إطفاء، موزع كهرباء.

وطالب محافظ جنوب سيناء، بضرورة إعداد تقرير تفصيلي يتضمن نسب التنفيذ، والتحديات التي تواجه متابعة أعمال التنفيذ بالمشروع، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتعاون مع الجهات المنفذة للمشروع، وتقديم كافة التسهيلات لسرعة الإنجاز، مع تحديد وقت لافتتاح المرحلة الأولى، كما وجه بتوفير 300 متر مكعب يومي من المياه، للتجارب لخدمة المطار.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع التجلي الأعظم استعداد لافتتاحه.

وتفقد المحافظ، مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق سانت كاترين - النبي صالح، بطول 9 كيلو مترات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقا لاعلي المعايير العالمية لتنفيذ الطرق، والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع.

وأكد المحافظ، ضرورة إجراء أعمال حماية الطريق من الأمطار وأخطار السيول، ومراعاة توسعة البرابخ لسهولة إجراء أعمال التطهير لها بشكل دوري.

وأوضح رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، أنه جار تطوير الطريق بطول 9 كيلو مترات، ويتضمن اتجاهين عرض كل اتجاه 12,5 متر بواقع 3 حارات.

وأكد أن جار تطوير الطريق بطول 3,700 كيلو، وباقي الطول أعمال إنشاء جديدة، ويتضمن أعمل الحماية من الأمطار وأخطار السيول بواقع 2 أعمال صناعية بربخ بوكس 4 عيون، و2 كلفر أحدهم يصم عين والآخر 2 عين.