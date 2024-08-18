محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة مستجدات ومعوقات ملف التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، المستشار الهندسي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

وناقش محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة لنهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية لتسريع معدلات الإنجاز تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وخلال الاجتماع أكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية، لإنجاز المهام المطلوبة وإنهاء المطابقات والمعاينات الميدانية على أرض الواقع وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم لتحقيق المستهدف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات المتاحة وتذليل العقبات لدفع منظومة العمل ووضع الضوابط والحلول المناسبة لها أول بأول لإنجاز الملف ،مع التأكيد على ضرورة إعلام المواطنين بكافة المستندات المطلوبة لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم تحقيقاً للصالح العام.