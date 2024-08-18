محافظ القليوبية يحيل مسئولى الحملة الميكانيكية بالقناطر للتحقيق.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية لمتابعة عدد من المشروعات وتفقد منظومة النظافة والإشغالات، بالإضافة إلي تفقد الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة القناطر الخيرية للوقوف علي حالة المعدات وصلاحياتها.

وبدأ المحافظ الجولة، بتفقد أعمال مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء 147 باكية مساحتها 3 متر لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية والعمل على تيسير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية.

وخلال الجولة، وجه عطية، بدفع الأعمال لتسليم المشروع لافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة حيث يتم تركيب التندات، وجاري أعمال السيراميك وتمهيد الموقع العام، حيث تم إنشاء 120 محلا، وجاري إنشاء 27 آخرين وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل، حيث أكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ، كما أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين .

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد شارع سوق الثلاثاء بالقناطر الخيرية حيث شن حملة إشغالات علي المحال المخالفة والتي تتعدي علي الطريق العام بافتراش الأرصفة وعمل تندات مخالفة حيث تم إزالة الباعة الجائلين بالشارع، وتم تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية، كما شدد المحافظ علي مديري الإشغالات بالقناطر الخيرية بضرورة التواجد بالشارع علي مدار الساعة ومنع أي إشغالات أو تعديات، مؤكدا أنه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب من أجل صالح العمل.

وخلال الجولة، أمر محافظ القليوبية، بتحويل مسئولي الحملة الميكانيكية إلي التحقيق واتخاد أقصي العقوبات تجاههم لعدم انتظام حركة العمل بالجراج ووجود سيارات كثيرة متهالكة وتدني مستوي صيانة السيارات .

وشملت جولة المرور علي مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، وتفقد خطة الرصف الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الجولة تفقد مشتملات المحطة حيث تم الانتهاء من إنشاء الجمالون الحديدي وإنشاء المطالع والمنازل الخاصة بالمحطة، كما تم الانتهاء من المباني الإدارية الخاصة بالمحطة وتم الانتهاء من تشطيبها والتي تتكون من 3 غرف للصيانة وغرفة للجراج وغرفتين للقائمين علي تشغيل المحطة، كما تم الانتهاء من تركيب الميزان الباسكول الإليكتروني وإنشاء منظومة إليكترونية له لتقوم باحتساب كميات القمامة المتولدة يوميا.

وأكد المحافظ، أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا، وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدا على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد كورنيش القناطر الخيرية حيث وجه بإزالة عدد من الأكشاك المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة تراخيص الإنشاءات الموجودة علي جانبي النيل بالتنسيق مع مديرية الري، مؤكدا أنه لن يسمح بأي اشغالات.

وجاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، وحنفي موسي نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.



الحملة الميكانيكية بالقناطر



المحطة الوسيطة بالقناطر



جانب من الجولة



خلال الجولة بالقناطر الخيرية



خلال تفقد المحطة الوسيطة بالقناطر