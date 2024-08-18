محافظ الشرقية يحيل المسئولين عن مشروع مبنى كفر صقر لتأخير التنفيذ للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

أحال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندسة المسئولة عن تنفيذ مشروع مبني مجلس كفر صقر والمشرفين الهندسيين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لتأخر تسليم المشروع.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الإنشاء الجارية بمبنى رئاسة مدينة كفر صقر الجديد ومجمع خدمات المدينة، والمُقام على مساحة 1000 م وبتكلفة 22 مليون جنيه.

ذلك بغرض ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة.

وتعرف المحافظ من صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر عن مكونات المجمع وتمت الإشارة إلى أن مجمع الخدمات الحكومية مُقام على مساحة 1000 متر ومكون من 5 طوابق لتقديم كل الخدمات الحكومية لأبناء المدينة والقرى التابعة لها وذلك بمعرفة مديرية الإسكان بالشرقية وبتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه.

قام المحافظ بنفسه بمراجعة أعمال التشطيبات الجارية بالمجمع للتأكد من إلتزام الشركة المنفذه بتطبيق المواصفات الفنية المحددة ليُعرب المحافظ عن استيائه لتأخر تنفيذ الأعمال وعدم تطبيق المواصفات القياسية في العمل.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع وكيل وزارة الإسكان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل كل العقبات أمام استكمال المشروع وإنهائها طبقاً للجدول الزمني المحدد والاستفادة من المجمع في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المركز.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة و صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر وعدد من نواب البرلمان.

