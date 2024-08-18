محافظ أسيوط يؤكد رفع وإزالة أى تعديات على حرم الطريق بشوارع حي شرق

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على رفع وإزالة أي تعديات على حرم الطريق بشوارع حي شرق لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى استمرار شن الحملات بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين

وفي هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لرئاسة حي شرق بقيادة أحمد ثابت رئيس الحي شن الحملات لرفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتند القماش وكذلك رفع العربات الخشب اليدوية والكارو والفتارين بالإضافة إلى رفع ترابيزات وكراسى وحوامل حديد فضلاً عن فرش خضار وحواجز حديدية وأحجار وغيرها من التعديات على حرم الطريق حيث تم إزالة كافة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بإزالة الإشغالات من شارع محمود رشوان وشارع مديرية الزراعة وتفرعاتها وشوارع منطقة النميس وأبراج السعوديين وتقسيم البترول وشارع الستين وميدان الوليدية (مدخل قناطر أسيوط الجديدة) والنورس وأسماء الله الحسنى وشارع مستشفى القدس بمنطقة الوليدية بنطاق الحي وذلك خلال حملات بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي ومسئولي الإشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وشرطة المرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي وذلك تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) أو(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.