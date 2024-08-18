ما لا تعرفه عن أسباب انتشار الأسماك السامة في البحر المتوسط

كتبت ـ أسماء نصار

تتواجد الأسماك السامة في البحار والأنهار وتحصل على سميتها من خلال تغذيها على الطحالب السامة، ويكون شكلها غريب، ومحظور تداولها في الأسواق لأن سمومها خطيرة وقد تؤدى إلى الوفاة، فلا يشترط أن يكون لحم الأسماك فاسدا لإحداث التسمم البيولوجى ولكن هذا النوع من الأسماك يحتوى على مواد سامة نتيجة تناولها الأعشاب والطحالب السامة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- موطنها الأساسى هو البحر الأحمر.

2- انتشار ظهور الأسماك السامة في البحر المتوسط نتيجة التغيرات التى طرأت على "البحيرات المرة ".

3- ارتفاع مستوى ملوحة مياه البحر الأحمر، كان عائقًا طبيعيًا يحول دون انتقال الأسماك السامة من الأحمر إلى المتوسط.

4- التبعات المباشرة لانخفاض الملوحة، سمحت بانتقال الأنواع السامة ووصولها إلى السواحل الشمالية، وأشهرها "البطاطا، الصخرية، الأسد، اللاين فيش" بالإضافة إلى الثعابين.

5- عدم معرفة رواد شواطئ البحرالمتوسط بشكل الأسماك السامة، يعرضهم لمخاطر الإصابة بوخزاتها.

6- أشهر الأسماك السامة هى "الأسد"، و تحتوي على 13 شوكة تفرز السموم بمنطقة الظهر، بالإضافة إلى 3 أشواك على جانبيها، و 3 أخرى عند منطقة الزعنفة الذيلية.

7- سمكة الأسد تعد من أسماك الزينة التي تعيش في الشعاب المرجانية، ويقتصر غذاؤها على الأسماك الصغيرة الموجودة في محيطها.

8- عند الإصابة بوخزات سمكة الأسد السامة يجب وضع مياه ساخنة تتراوح حرارتها بين 47 و50 درجة على مكان الوخز، لتسهيل عملية فتح وسحب المادة السامة.