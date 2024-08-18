عاش بجوار جثتها 12 يوما.. القبض على متهم بقتل زوجته فى قنا

قنا صابر سعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، تفاصيل العثور على جثة ربة منزل متحللة داخل منزل بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة ربة منزل متحللة بقرية كوم البيجا بفرشوط، وتبين العثور على جثة سمر.أ ، 30 عاما، ربة منزل، داخل غرفة النوم، ومتوفية منذ أكثر من 12 يوما.

وكشفت التحريات أن رائحة كريهة كشفت الجثة وبدخول الأمن إلى المنزل، تبين أن الجثة مغطاة بملاية على السرير، وزوجها في المنزل وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة زوجها.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، والتحفظ على الزوج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.