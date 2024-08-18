ضبط 2221 قضية تموينية بإجمالى 53 طن مضبوطات خلال حملات بالجيزة

كتبت – مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين.

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات، أسفرت عن ضبط 2221 قضية تموينية بإجمالى مضبوطات بلغت 53 طن لحوم وأسمدة و120162 وحدة مواد غذائية و88308 لترات زيت وسولار.

وشملت المضبوطات 1516 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.

وتضمنت المضبوطات 28 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس، شملت (سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل)، بالإضافة إلى 621 قضية بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدى مدعم و نخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وتمكنت الجهود من ضبط 4 قضايا في مجال البدالين التموينين للتجميع والاستيلاء على سكر تمويتي وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي 3 أطنان و600 كجم و624 لترا.

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 7 قضايا تجميع واستيلاء على بنزين، سولار، اسطوانات بوتاجاز مدعم من قبل الدولة بإجمالي 83800 لتر.